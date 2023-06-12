Минобороны и контракты "добровольцев". "Ахмат" и "Вагнер" реагируют по-разному
Минобороны и контракты "добровольцев". "Ахмат" и "Вагнер" реагируют по-разному
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В Минобороны РФ заявили, что подписан "контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений "Ахмат" в зоне проведения специальной военной операции".
Накануне замминистра обороны Николай Панков сообщил на селекторном совещании, что все российские "добровольческие отряды" обязаны подписать контракт с Минобороны РФ до 1 июля.
Опрошенные Би-би-си эксперты ранее предполагали, что, создавая добровольческие формирования, государство пытается легализовать ЧВК. Но основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его сотрудники контракт подписывать не будут.