Отставка Бориса Джонсона: политическая карьера британского экс-премьера за 90 секунд
Отставка Бориса Джонсона: политическая карьера британского экс-премьера за 90 секунд
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Бывший британский премьер Борис Джонсон ушел из парламента. В своем заявлении он объявил, что его “вынудили уйти” из-за скандала с вечеринками во время локдауна.
Борис Джонсон впервые стал депутатом британского парламента в 2001 году. За свою политическую карьеру он занимал должности мэра Лондона, министра иностранных дел, премьер-министра Великобритании.