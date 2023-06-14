“Два метра земли”. Документальный фильм Русской службы Би-би-си

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“Два метра земли”. Документальный фильм Русской службы Би-би-си

26 минут назад

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Староста села Лада-Кара в Кыргызстане смотрит на фотографию 28-летнего Адахмажона несколько секунд. На снимке молодой мужчина смотрит в камеру вполоборота, приподняв одну бровь.

“Он умер”, - говорит староста, - и отдает бумаги. “Родители узнали неделю назад”. Адахмажон родился и вырос в Лада-Каре, но уехал на заработки в Россию, и в марте журналисты Русской службы Би-би-си нашли его могилу на кладбище ЧВК “Вагнер” в Подмосковье.