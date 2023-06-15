Украинское контрнаступление. Би-би-си побывала в освобожденном ВСУ селе Нескучное

Украинское контрнаступление. Би-би-си побывала в освобожденном ВСУ селе Нескучное

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Корреспондент Би-би-си Джеймс Уотерхаус в числе первых журналистов побывал в селах, возвращенных Украиной в ходе контрнаступления.

В понедельник, 12 июня, стало известно, что ВСУ освободили несколько сел в районе населенного пункта Великая Новоселка: Нескучное, Сторожевое, Благодатное и Макаровка. Россия официально не признает успехи противника и заявляет о больших потерях ВСУ. Ни одна из сторон не сообщает точные данные о своих потерях.

Репортаж Би-би-си из освобожденного села Нескучное в Донецкой области.