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Украинское контрнаступление. Би-би-си побывала в освобожденном ВСУ селе Нескучное

37 минут назад

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В понедельник, 12 июня, стало известно, что ВСУ освободили несколько сел в районе населенного пункта Великая Новоселка: Нескучное, Сторожевое, Благодатное и Макаровка. Россия официально не признает успехи противника и заявляет о больших потерях ВСУ. Ни одна из сторон не сообщает точные данные о своих потерях.