Украинское контрнаступление. Би-би-си побывала в освобожденном ВСУ селе Нескучное
Украинское контрнаступление. Би-би-си побывала в освобожденном ВСУ селе Нескучное
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Корреспондент Би-би-си Джеймс Уотерхаус в числе первых журналистов побывал в селах, возвращенных Украиной в ходе контрнаступления.
В понедельник, 12 июня, стало известно, что ВСУ освободили несколько сел в районе населенного пункта Великая Новоселка: Нескучное, Сторожевое, Благодатное и Макаровка. Россия официально не признает успехи противника и заявляет о больших потерях ВСУ. Ни одна из сторон не сообщает точные данные о своих потерях.
Репортаж Би-би-си из освобожденного села Нескучное в Донецкой области.