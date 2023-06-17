"Когда я сбежала". Фильм о тех, кто вырвался из-под контроля семьи на Северном Кавказе

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Когда женщины из республик Северного Кавказа сталкиваются с домашним насилием и тотальным контролем в семье, обратиться за помощью им практически некуда. Некоторые из них решаются на самый рискованный шаг - побег.

Эти молодые женщины не только навсегда рвут связь с родными, но и приучаются жить в постоянном страхе за свою безопасность. Многие семьи готовы на все, чтобы найти беглянок и силой вернуть их домой, где девушек может ждать "убийство чести".