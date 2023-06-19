ВСУ продвигаются по Донецкой области. Репортаж Би-би-си из окопов
ВСУ продвигаются по Донецкой области. Репортаж Би-би-си из окопов
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Через две недели после начала контрнаступления Украина добилась скромного, но стабильного прогресса на трех направлениях наступления по всей линии фронта протяженностью 1000 км.
Корреспондент Би-би-си Квентин Соммервиль побывал в расположении 68-й егерской бригады ВСУ в окрестностях недавно освобожденного украинскими войсками села Благодатное.