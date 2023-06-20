Разрушение Каховской ГЭС. Последствия
Разрушение Каховской ГЭС. Последствия
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Кроме гибели людей, затопленных домов и нехватки питьевой воды, у разрушения плотины ГЭС есть и более масштабные и долгосрочные последствия.
По данным МВД Украины, на правом берегу погибло по меньшей мере 17 человек. На правом, оккупированном Россией, по данным оккупационных властей – 35. Оставшимся в своих домах не хватает питьевой воды и продуктов.
Пострадала вся экосистема затопленных районов.