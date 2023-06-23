Военная техника в центре Москвы. Видео
Военная техника в центре Москвы. Видео
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После того как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пообещал "остановить зло, которое несет военное руководство страны", на улицах Москвы замечена военная техника.
Ранее, по словам Пригожина, министерство обороны нанесло удар по позициям наемников. Минобороны это отрицает.
Видео с БТР на центральных улицах Москвы стали появляться в соцсетях и телеграм-каналах.