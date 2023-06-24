Мятеж, измена, удар в спину. Главное из обращения Путина о мятеже ЧВК "Вагнер"
Мятеж, измена, удар в спину. Главное из обращения Путина о мятеже ЧВК "Вагнер"
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Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к россиянам. Он назвал мятеж Евгения Пригожина, начавшийся накануне ночью, изменой и ударом в спину.
Путин пообещал "жесткие действия по защите" страны.
Главное из его обращения - в видео Би-би-си.