Мятеж, измена, удар в спину. Главное из обращения Путина о мятеже ЧВК "Вагнер"

Мятеж, измена, удар в спину. Главное из обращения Путина о мятеже ЧВК "Вагнер"

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Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к россиянам. Он назвал мятеж Евгения Пригожина, начавшийся накануне ночью, изменой и ударом в спину.

Путин пообещал "жесткие действия по защите" страны.

Главное из его обращения - в видео Би-би-си.