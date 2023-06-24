Мятеж ЧВК "Вагнер": что происходит в Ростове-на-Дону?
Мятеж ЧВК "Вагнер": что происходит в Ростове-на-Дону?
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Наемники из ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным заблокировали военные объекты в Ростове-на-Дону. Владимир Путин в своем обращении признал, что в городе "фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления".
ФСБ завела уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Режим контртеррористической операции введен в ряде областей и городов, в том числе и в Москве.
Би-би-си собрала кадры с улиц Ростова-на-Дону, где сейчас разворачиваются основные события.