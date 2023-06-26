«Получили в ответ». Что о мятеже Пригожина думают люди в России и Украине
«Получили в ответ». Что о мятеже Пригожина думают люди в России и Украине
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о походе на Москву вечером 23 июня. Он занял центр Ростова, но покинул город, когда Александр Лукашенко, по официальной версии, договорился с ним о прекращении мятежа.
Что об этом думают жители России и Украины? Агентство Рейтер поговорило с людьми на улицах Москвы, Киева и Ростова-на-Дону.