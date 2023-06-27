Митинг против США в Северной Корее. Видео

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Митинг против США в Северной Корее. Видео

57 минут назад

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В столице Северной Корее в Пхеньяне прошел митинг против США. На стадионе и в других районах города собрались около 120 000 человек, которые выкрикивали антиамериканские лозунги.

На огромных плакатах было написано: "Все территория США находится в зоне досягаемости для нашего оружия!"