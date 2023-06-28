«Давайте начнем с „Вагнера“». Что Путин говорил о ЧВК за последние годы
«Давайте начнем с „Вагнера“». Что Путин говорил о ЧВК за последние годы
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Российские власти и сам Владимир Путин в течение нескольких лет настаивали, что ЧВК «Вагнер» никак не связана с государством и «вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты».
По словам Путина, только с мая 2022 года по май 2023 на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты ЧВК получила из бюджета более 86 млрд рублей.