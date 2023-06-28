«Давайте начнем с „Вагнера“». Что Путин говорил о ЧВК за последние годы

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«Давайте начнем с „Вагнера“». Что Путин говорил о ЧВК за последние годы

27 минут назад

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Российские власти и сам Владимир Путин в течение нескольких лет настаивали, что ЧВК «Вагнер» никак не связана с государством и «вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты».