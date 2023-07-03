Пробка у Крымского моста. Видео
Пробка у Крымского моста. Видео
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К утру 3 июля пробка на подъезде к Крымскому мосту растянулась на 13 км. После взрыва осенью 2022 года на мосту был ужесточен досмотр машин.
Видео, На Крымском мосту произошел взрыв. Последствия и видео с камер наблюдения, Продолжительность 2,26
Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. По предварительным данным, взорвалась фура, которая заехала на мост после проверки на КПП.