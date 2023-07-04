«Я за мир». Теннисисты из России и Беларуси сыграют на Уимблдоне
«Я за мир». Теннисисты из России и Беларуси сыграют на Уимблдоне
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Теннисисты из России и Беларуси будут допущены к участию в Уимблдоне в нейтральном статусе.
Чтобы сыграть на турнире должны будут соблюсти два условия: не выражать поддержку России и Беларуси, их режимам и лидерам, а также отказаться от госфинансирования, включая спонсоров, связанных с властями этих стран.
За нарушение этих правил им грозит штраф или дисквалификация.