«Я за мир». Теннисисты из России и Беларуси сыграют на Уимблдоне

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«Я за мир». Теннисисты из России и Беларуси сыграют на Уимблдоне

час назад

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Теннисисты из России и Беларуси будут допущены к участию в Уимблдоне в нейтральном статусе.

Чтобы сыграть на турнире должны будут соблюсти два условия: не выражать поддержку России и Беларуси, их режимам и лидерам, а также отказаться от госфинансирования, включая спонсоров, связанных с властями этих стран.