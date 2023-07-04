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«Классическое похищение». В Чечне избили журналистку и адвоката

11 минут назад

В Чечне избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. У Милашиной сломаны несколько пальцев рук, ее облили зеленкой и обрили голову. Александра Немова ранили в ногу.

Они прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой. Мусаева - жена бывшего судьи Сайди Янгулбаева и мать правозащитника Абубакара Янгулбаева и руководителя оппозиционного властям Чечни телеграмм-канала Iadat Ибрагима Янгулбаева.

Власти Чечни преследуют семью с 2015 года. Зарему Мусаеву чеченские силовики похитили в январе 2022 года из Нижнего Новгорода. Ее доставили в Чечню, где обвинили в мошенничестве и нападении на полицейского. Приговор Зареме Мусаевой огласили без ее адвоката. Грозненский суд приговорил женщину к 5,5 годам в тюрьме.