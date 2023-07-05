Дроны против дронов: в Киеве инженеры показали новые беспилотники и технологии борьбы с ними
Дроны против дронов: в Киеве инженеры показали новые беспилотники и технологии борьбы с ними
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Только в мае российские беспилотники атаковали украинские города 300 раз. А зимой массированным атакам подвергались объекты критической инфраструктуры мирных украинских городов.
В конце июня в Киеве состоялся секретный конкурс изобретателей дронов. Его цель – удешевить производство средств, которыми можно сбивать недорогие дроны, запущенные армией РФ. Эксклюзивный доступ на мероприятие получили журналисты Reuters.