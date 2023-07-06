Ракетный удар по Львову. Последствия
Ракетный удар по Львову. Последствия
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Воздушные силы ВСУ сообщили, что по Львову был нанесен удар 10 ракетами «Калибр» из акватории Черного моря, семь из них были сбиты. Всего, по подсчетам мэра, в городе повреждены 35 домов. В одной из многоэтажек погибли по меньшей мере четыре человека, ранены около 40.
Власти Украины говорят, что это крупнейшая атака на Львов с начала российского вторжения. Минобороны России и российские власти на момент публикации не комментировали ракетный удар. Во Львове объявлен двухдневный траур в память о погибших.