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Ракетный удар по Львову. Последствия

час назад

Воздушные силы ВСУ сообщили, что по Львову был нанесен удар 10 ракетами «Калибр» из акватории Черного моря, семь из них были сбиты. Всего, по подсчетам мэра, в городе повреждены 35 домов. В одной из многоэтажек погибли по меньшей мере четыре человека, ранены около 40.