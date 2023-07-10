«Спасти хоть что-то». Как живут в оккупированной Голой Пристани через месяц после затопления
«Спасти хоть что-то». Как живут в оккупированной Голой Пристани через месяц после затопления
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Оккупированный Россией город Голая Пристань – один из наиболее пострадавших в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС. С момента затопления прошло уже больше месяца, но в некоторых районах города до сих пор стоит вода, нет ни газа, ни электричества.
Оккупационные власти не пускали туда международные гуманитарные организации и препятствовали работе волонтеров. После того как основная часть воды сошла, оставшиеся там жители пытаются спасти свои дома и имущество. Но, как видно из репортажа агентства Reuters, спасать там практически нечего – дома стали похожи на свалки мусора, на устоявших стенaх – плесень.