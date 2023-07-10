«Спасти хоть что-то». Как живут в оккупированной Голой Пристани через месяц после затопления

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«Спасти хоть что-то». Как живут в оккупированной Голой Пристани через месяц после затопления

26 минут назад

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Оккупированный Россией город Голая Пристань – один из наиболее пострадавших в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС. С момента затопления прошло уже больше месяца, но в некоторых районах города до сих пор стоит вода, нет ни газа, ни электричества.