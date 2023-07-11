«Союзники пошлют четкий сигнал о пути Украины к членству в НАТО»
«Союзники пошлют четкий сигнал о пути Украины к членству в НАТО»
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Один из главных вопросов саммита НАТО-2023 – перспективы вступления Украины в альянс.
«Я ожидаю, что союзники пошлют четкий, единый и позитивный сигнал о пути Украины к членству», - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 11 июля в Вильнюсе.
Также в преддверии саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился поддержать заявку Швеции о вступлении в альянс, а президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия.