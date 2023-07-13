Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Отец Иоанн из Костромы рассказал Би-би-си о решении церковного суда.

30 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ” Контекст ”: она поможет вам разобраться в событиях.

Отец Иоанн - один из первых российских священников, которых в прошлом году осудили за дискредитацию армии. В июне 2023 года церковный суд РПЦ лишил его возможности служить.

Русская служба Би-би-си встретилась с отцом Иоанном в Болгарии. Он рассказал, что думает о решении церковного суда, почему нельзя благословлять оружие и почему некоторые высказывания патриарха Кирилла, по его мнению, не имеют отношения к христианству.