Отец Иоанн из Костромы рассказал Би-би-си о решении церковного суда.
Отец Иоанн из Костромы рассказал Би-би-си о решении церковного суда.
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Отец Иоанн - один из первых российских священников, которых в прошлом году осудили за дискредитацию армии. В июне 2023 года церковный суд РПЦ лишил его возможности служить.
Русская служба Би-би-си встретилась с отцом Иоанном в Болгарии. Он рассказал, что думает о решении церковного суда, почему нельзя благословлять оружие и почему некоторые высказывания патриарха Кирилла, по его мнению, не имеют отношения к христианству.
Репортаж Марии Евстафьевой.
Оператор Владимир Комиссаров.