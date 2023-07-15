Секреты украинской Атлантиды. Что скрывает Каховское водохранилище

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Секреты украинской Атлантиды. Что скрывает Каховское водохранилище

час назад

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Подрыв дамбы Каховской ГЭС оголил тысячи гектаров земель, которые до строительства плотины в 1950-х были заняты десятками сёл. Здесь были казацкие сечи, шли торговые пути, происходили битвы. Эта территория называлась Великий Луг.

70 лет назад перед искусственным затоплением этой местности исторические экспедиции проходили спешно, профессиональных археологов было мало, а мест и площадей слишком много. Приоритетом были курганы, городища, могильники. Из 50 обозначенных мест извлекали лишь то, что успевали достать, не раскапывая исторические шары и площади вокруг. Также локации были привязаны к местности до затопления.

В районе Запорожья и национального музея-заповедника «Хортица» уже находят множество артефактов, в том числе и древнюю лодку-долбанку (выдолбанную из цельного ствола дерева лодку). По оценкам историков ей 300-500 лет. Здесь попадаются предметы различных эпох: от черепков средних веков до недавно затопленных судов.

Чёрные археологи и простые люди идут к некогда берегу Днепра в поисках сокровищ. Полиция старается не допустить людей к воде и предупреждают об уголовной ответственности. К тому же, такие находки теряют свою историческую ценность без привязки к местности и дальнейшего исследования той территории.