Самый массовый выброс животных на берег Великобритании за последние 70 лет.
Самый массовый выброс животных на берег Великобритании за последние 70 лет.
Морские биологи расследуют гибель 55 гринд, также известных как «черные дельфины», которые выбросились на берег шотландского острова Льюис.
Местные власти узнали об инциденте 17 июля утром, но из стаи удалось спасти только одну гринду.
Гринды известны своими тесными отношениями внутри стаи. По одной из версий, они могли выброситься на берег вслед за беременной самкой, у которой возникли осложнения при родах.