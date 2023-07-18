Самый массовый выброс животных на берег Великобритании за последние 70 лет.

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Самый массовый выброс животных на берег Великобритании за последние 70 лет.

12 минут назад

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Морские биологи расследуют гибель 55 гринд, также известных как «черные дельфины», которые выбросились на берег шотландского острова Льюис.

Местные власти узнали об инциденте 17 июля утром, но из стаи удалось спасти только одну гринду.