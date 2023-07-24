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Как при помощи искусственного интеллекта производится детская порнография

43 минуты назад

Корреспондент Би-би-си по кибербезопасности Джо Тайди провёл расследование и выяснил, что, несмотря на все запреты и ограничения, преступники создают сексуализированные изображения детей при помощи программ искусственного интеллекта с открытым кодом. Он поговорил и создателем таких изображений, с теми, кто удаляет их из сети, с полицейским психологом и с разработчиком программы ИИ с открытым кодом Stable Diffusion.