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Бомбы под водой. Сколько взрывоопасных предметов таят реки Украины?

24 минуты назад

В Украине около 14 тысяч квадратных километров рек и озёр, в которых могут находиться взрывоопасные вещества. Искать их под водой гораздо сложнее, чем на суше.

одолазам-спасателям на помощь приходят надводные и подводные дроны, которые могут обнаружить такие предметы и ускорить процесс разминирование водоёмов. Но дальнейшее обследование всё равно за водолазами. В условиях минимальной видимости они метр за метром, предмет за предметом изучают дно и устраняют подводные опасности.