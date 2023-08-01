Что думают жители Москвы об атаках дронов?

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Что думают жители Москвы об атаках дронов?

18 минут назад

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В ночь на 1 августа беспилотник снова атаковал IQ-квартал в «Москва-Сити», где располагаются сразу несколько российских министерств, причём попал в тот же самый небоскрёб, что подвергся удару двумя днями ранее.

Это была уже пятая атака дронов на российскую столицу за три месяца. До того ударные беспилотники били, например, по военным аэродромам в глубине территории России.