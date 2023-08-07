Пять лиц Евгения Пригожина: что скрывает его прошлое

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Пять лиц Евгения Пригожина: что скрывает его прошлое

36 минут назад

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Прошло уже уже много времени с попытки мятежа, а что это было, до сих пор сложно объяснить. Какие цели преследовал Пригожин, чего рассчитывал добиться и насколько серьезны были его намерения захватить Москву?

Также сложно точно сказать, кем именно является сам Евгений Пригожин. Бывший уголовник? Бизнесмен? Человек, который вмешивался в американские выборы? Основатель ЧВК "Вагнер" и человек, который взял Бахмут и не взял Москву? Мятежник? Или все это вместе?