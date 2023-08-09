Женщина-сержант ВСУ: «Если противники не станут мишенью для меня, я стану мишенью для них»
Женщина-сержант ВСУ: «Если противники не станут мишенью для меня, я стану мишенью для них»
Андриана - одна из самых известных бойцов Вооруженных сил Украины, она награждена орденами «За мужество» и «Народный герой Украины». В декабре прошлого года Андриана подорвалась на мине. Российские СМИ сообщили, что она погибла, в подробностях описав ее смерть.
Однако корреспондент Би-би-си Ольга Мальчевская нашла Андриану живой - в больнице, где военнослужащая восстанавливается после ранения, чтобы снова поехать на фронт.