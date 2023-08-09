Женщина-сержант ВСУ: «Если противники не станут мишенью для меня, я стану мишенью для них»

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Женщина-сержант ВСУ: «Если противники не станут мишенью для меня, я стану мишенью для них»

23 минуты назад

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Андриана - одна из самых известных бойцов Вооруженных сил Украины, она награждена орденами «За мужество» и «Народный герой Украины». В декабре прошлого года Андриана подорвалась на мине. Российские СМИ сообщили, что она погибла, в подробностях описав ее смерть.