Первые космические туристы Virgin Galactic. Видео из полета
Первые космические туристы Virgin Galactic. Видео из полета
Первые космические туристы Virgin Galactic успешно слетали в путешествие и вернулись.
На борту были 80-летний олимпиец из Британии Джон Гудвин. у которого болезнь Паркинсона, мать и дочь из Антигуа Ана Майерс и Кейша Шахафф, выигравшие право на полет в лотерее, а также два пилота и астронавт-инструктор.
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Миллиардер достиг высоты в 90 километров на ракетоплане Unity, который произвела его компания Virgin Galactic.