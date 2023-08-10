Первые космические туристы Virgin Galactic. Видео из полета

Первые космические туристы Virgin Galactic. Видео из полета
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Первые космические туристы Virgin Galactic успешно слетали в путешествие и вернулись.

На борту были 80-летний олимпиец из Британии Джон Гудвин. у которого болезнь Паркинсона, мать и дочь из Антигуа Ана Майерс и Кейша Шахафф, выигравшие право на полет в лотерее, а также два пилота и астронавт-инструктор.