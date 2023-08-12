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В Уссурийске прорвало дамбу: затопило более 540 домов

12 минут назад

В городе Уссурийск Приморского края в ночь на субботу прорвало дамбу, в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным местных властей, в одном из районов города подтопило три многоквартирных дома, и оттуда эвакуируют жителей в пункты временного размещения.