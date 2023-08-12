В Уссурийске прорвало дамбу: затопило более 540 домов
В Уссурийске прорвало дамбу: затопило более 540 домов
В городе Уссурийск Приморского края в ночь на субботу прорвало дамбу, в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным местных властей, в одном из районов города подтопило три многоквартирных дома, и оттуда эвакуируют жителей в пункты временного размещения.
9 августа на Приморский край обрушился тайфун «Ханун». Из-за сильных дождей уровень воды в местных реках достиг рекордного уровня, залитыми оказались множество населенных пунктов. Сообщается о погибших.
В местных телеграм-каналах и СМИ жители делятся фотографиями и видео залитых территорий.