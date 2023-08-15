Дети против Сталина: как трое школьников рискнули пойти против «отца народов»

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Дети против Сталина: как трое школьников рискнули пойти против «отца народов»

18 минут назад

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Весной 1946 года рабочий поселок Челябинского тракторного завода наводнили листовки с призывом «Иди на борьбу, люд голодный». Их клеили на хлебный мякиш три школьника.

Они читали Маркса и Ленина, любили одну и ту же девочку и решились не просто бороться с советским режимом, но бросить символический вызов самому«вождю народов» Сталину — во времена, когда это было равносильно добровольному приговору