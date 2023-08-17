Фейк или нет? Как делают рекламу с графикой, неотличимой от реальности

32 минуты назад

Международные бренды все чаще используют CGI (computer generated images или изображения, сгенерированные компьютером) в рекламных роликах в интернете. Эти ролики набирают миллионные просмотры. Зачастую их трудно отличить от реальности. Их создатели считают, что именно в этом и весь смысл. Русская служба Би-би-си поговорила о вирусных видео с Никитой Ванториным, креативным директором Vertex.CGI - студии, работающей с Adidas, SuperBowl и Lamborghini, и с Джухи Рупани, креативным директором Eye Studio, создавшей видео с гигантской Барби в Дубае.