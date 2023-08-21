«Я — зло»: медсестра получила пожизненный срок за убийство младенцев
«Я — зло»: медсестра получила пожизненный срок за убийство младенцев
Суд Манчестера признал медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев и приговорил ее к пожизненному заключению. Кроме того, у нее нет права на помилование или досрочное освобождение.
Медсестра убивала новорожденных, вводя им воздух шприцем, в период с июня 2015 по июнь 2016 года, когда работала в Больнице графини Честерской (основная больница Национальной службы здравоохранения в графстве Честер).
Летби также признали виновной в попытке убийства нескольких других младенцев в неонатальном отделении больницы с использованием таких методов, как преднамеренное введение им воздуха, перекармливание и отравление инсулином.