После Пригожина: что говорят люди, называющие себя наемниками ЧВК «Вагнер»

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После Пригожина: что говорят люди, называющие себя наемниками ЧВК «Вагнер»

7 минут назад

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У «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге возник стихийный мемориал. Люди принесли цветы, свечи и нашивки ЧВК «Вагнер».

Бизнес-джет, принадлежавший Евгению Пригожину, упал в Тверской области 23 августа. По данным Росавиации, на борту было десять человек, включая самого Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Все пассажиры и члены экипажа погибли.