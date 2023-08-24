После Пригожина: что говорят люди, называющие себя наемниками ЧВК «Вагнер»
После Пригожина: что говорят люди, называющие себя наемниками ЧВК «Вагнер»
У «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге возник стихийный мемориал. Люди принесли цветы, свечи и нашивки ЧВК «Вагнер».
Бизнес-джет, принадлежавший Евгению Пригожину, упал в Тверской области 23 августа. По данным Росавиации, на борту было десять человек, включая самого Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
Официально гибель Евгения Пригожина не подтверждена. В Следственном комитете РФ заявили, что для дела о теракте пока нет никаких оснований.