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Интервью Андрея Хлывнюка

час назад

После начала полномасштабной войны России против Украины лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк отправился служить. Сейчас он оператор дрона. Но иногда выступает с благотворительными концертами. Такое выступление состоялось в начале августа на лондонском стадионе «Челси». В Лондоне Андрей дал интервью программе Би-би-си HardTalk и рассказал ее ведущему Стивену Сакуру о службе, отношении к русскому языку и что делать с Путиным.