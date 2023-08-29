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Танк в огороде: куда деть миллион тонн военного металлолома в Украине

12 минут назад

Свыше миллиона тонн военного металлолома скопилось за полтора года войны в Украине. Этот метал не принимают пункты вторсырья и металлургические заводы.

Высоколегированная сталь, из которой делается бронетехника, нужна Украине. В странах ЕС такое сырье стоит до 3000 евро за тонну, а в Украине, где его становится больше с каждым днём, переработка и изготовление даже не окупаются. Почему так, смотрите в видео журналиста Би-би-си Дмитра Власова.