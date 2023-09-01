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Река смерти: как украинцы бегут в ЕС

25 минут назад

Корреспондент Би-би-си Украина Анастасия Грибанова побывала в поселке Солотвино на реке Тиса, на границе с Румынией.

С начала войны в этой реке утонуло 19 мужчин, все они пытались нелегально попасть в Румынию, а оттуда – в ЕС. По данным миграционной службы Румынии, границу нелегально пересекли более шести тысяч мужчин призывного возраста.