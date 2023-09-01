«Оставаться дома просто не было сил». Жены погибших на фронте о своем месте на этой войне

36 минут назад

Украина официально не разглашает данные о своих военных потерях в ходе войны с Россией. По последним оценкам чиновников США, количество погибших солдат украинской стороны существенно возросло с началом контрнаступления в июне.Корреспондент Би-би-си Квентин Соммервиль побывал на кладбище во Львове, в городском морге и на передовой на востоке Украины и поговорил с теми, кто потерял близких и кто делает все, чтобы жертв войны не забыли.