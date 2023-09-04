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Инфлюэнсеры Путина: как работает сеть Z-блогеров в Telegram

27 минут назад

Военные блогеры давно стали частью российской пропаганды. Но полномасштабное вторжение в Украину принесло им сотни тысяч новых подписчиков и превратило из небольшой группы радикалов в важный источник информации о российской армии, который цитируют даже западные СМИ.