Ядерная зависимость: Россия теряет монополию на поставку топлива для АЭС?
Ядерная зависимость: Россия теряет монополию на поставку топлива для АЭС?
Украинские атомщики впервые загрузили в советский реактор ВВЭР-440 американское ядерное топливо. Это историческое событие в мире атомной энергетики, говорят специалисты Энергоатома и американской компании Westinghous.
ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 являются самыми распространёнными моделями советских атомных реакторов в мире. Помимо России и Украины их используют в Армении Болгарии, Венгрии, Индии, Иране, Китае, Чехии, Финляндии.