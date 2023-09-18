Как след от российской суперъяхты привел к британской фирме. Расследование Би-би-си
Как след от российской суперъяхты привел к британской фирме. Расследование Би-би-си
Дочь российского миллиардера Андрея Гурьева подала иск против изъятия у нее суперъяхты. Этот иск стал первым звеном цепи, приведшей к активам на сумму в 500 млн фунтов стерлингов (около $620 млн), связанным с ее находящимся под санкциями отцом.
Расследование Всемирной службой Би-би-си также выявило британскую юридическую фирму, чья совершенно легальная помощь привела к тому, что теперь Гурьев может заявить, что яхта, так же как и другое богатство его семьи, на самом деле ему не принадлежат.