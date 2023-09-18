Как след от российской суперъяхты привел к британской фирме. Расследование Би-би-си

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Как след от российской суперъяхты привел к британской фирме. Расследование Би-би-си

26 минут назад

Дочь российского миллиардера Андрея Гурьева подала иск против изъятия у нее суперъяхты. Этот иск стал первым звеном цепи, приведшей к активам на сумму в 500 млн фунтов стерлингов (около $620 млн), связанным с ее находящимся под санкциями отцом.