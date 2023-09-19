Военная операция в Нагорном Карабахе. Видео
Военная операция в Нагорном Карабахе. Видео
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя», заявили в Минобороны страны. Азербайджан заявляет, что единственный путь к миру — вывод армянских войск и смена власти в регионе. Армения ответила, что у страны нет вооруженных сил в Карабахе.
Ситуация в Нагорном Карабахе начала ухудшаться после того, как в декабре 2022 года азербайджанские активисты заблокировали Лачинскую дорогу — единственный транспортный маршрут, соединяющий Карабах и Армению.