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Военная операция в Нагорном Карабахе. Видео

час назад

Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя», заявили в Минобороны страны. Азербайджан заявляет, что единственный путь к миру — вывод армянских войск и смена власти в регионе. Армения ответила, что у страны нет вооруженных сил в Карабахе.