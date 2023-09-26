Профессор Йельского университета Тимоти Снайдер о войне, будущем Украины и России
Профессор Йельского университета Тимоти Снайдер о войне, будущем Украины и России
Тимоти Снайдер – один из самых известных исследователей европейской истории. Его лекции « Создание современной Украины» (The Making of Modern Ukraine) на платформе YaleCourses после вторжения России в Украину набирают миллионы просмотров.
Корреспондент ВВС Украина Жанна Безпятчук поговорила с Тимоти Снайдером во время его поездки в Украину. Он говорил о будущем Украины и о том, что может дать победа Украины миру.