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Профессор Йельского университета Тимоти Снайдер о войне, будущем Украины и России

39 минут назад

Тимоти Снайдер – один из самых известных исследователей европейской истории. Его лекции « Создание современной Украины» (The Making of Modern Ukraine) на платформе YaleCourses после вторжения России в Украину набирают миллионы просмотров.

Корреспондент ВВС Украина Жанна Безпятчук поговорила с Тимоти Снайдером во время его поездки в Украину. Он говорил о будущем Украины и о том, что может дать победа Украины миру.