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«Дьявол» и последний «крестный отец»: в Италии умер главарь сицилийской мафии Маттео Денаро

14 минут назад

В Италии умер босс итальянской мафии «Коза Ностра» Маттео Денаро. Он был в бегах 30 лет, пока его не поймали в начале этого года.