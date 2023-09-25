«Дьявол» и последний «крестный отец»: в Италии умер главарь сицилийской мафии Маттео Денаро
«Дьявол» и последний «крестный отец»: в Италии умер главарь сицилийской мафии Маттео Денаро
В Италии умер босс итальянской мафии «Коза Ностра» Маттео Денаро. Он был в бегах 30 лет, пока его не поймали в начале этого года.
61-летнего Денаро называли «Дьяволом» и последним «крестным отцом», считая его единственным живым хранителем секретов всей «Коза Ностры». На момент ареста Маттео Денаро лечился от рака.
По данным итальянских СМИ, он впал в необратимую кому и умер в больнице.