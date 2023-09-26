Репортаж из Карабаха: трофейное оружие, беженцы и рассказ жительницы Степанакерта

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Репортаж из Карабаха: трофейное оружие, беженцы и рассказ жительницы Степанакерта

16 минут назад

Впервые с того момента, как в сентябре началась эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, армия Азербайджана допустила туда журналистов — в их числе была и корреспондент Би-би-си Ольга Ившина.

В Шуше, например, им показали тяжелую технику и вооружение, которые в последние дни сдали Азербайджану армяне Нагорного Карабаха.