Репортаж из Карабаха: трофейное оружие, беженцы и рассказ жительницы Степанакерта
Репортаж из Карабаха: трофейное оружие, беженцы и рассказ жительницы Степанакерта
Впервые с того момента, как в сентябре началась эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, армия Азербайджана допустила туда журналистов — в их числе была и корреспондент Би-би-си Ольга Ившина.
В Шуше, например, им показали тяжелую технику и вооружение, которые в последние дни сдали Азербайджану армяне Нагорного Карабаха.
После того, как азербайджанские военные и российские миротворцы 24 сентября разблокировали Лачинский коридор, жители Нагорного Карабаха устремились в Армению. Непризнанную республику уже покинуло около семи тысяч человек.