«Мы бежали, чтобы живыми остаться»: что происходит на границе Армении и Карабаха
«Мы бежали, чтобы живыми остаться»: что происходит на границе Армении и Карабаха
После того, как Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, множество армян, проживающих на этой территории, решили покинуть свои дома и выехали на территорию Армении.
Местные волонтеры и сотрудники «Красного креста» помогают тысячам беженцев, которые прибывают в ближайшие к границе армянские города и поселки. Они регистрируют людей, раздают людям еду, воду и помогают с лекарствами.