«Мы бежали, чтобы живыми остаться»: что происходит на границе Армении и Карабаха

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«Мы бежали, чтобы живыми остаться»: что происходит на границе Армении и Карабаха

30 минут назад

После того, как Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, множество армян, проживающих на этой территории, решили покинуть свои дома и выехали на территорию Армении.