Спикер Палаты общин парламента Канады подал в отставку
Спикер Палаты общин парламента Канады подал в отставку
Спикер парламента Канады Энтони Рота пригласил на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, как он думал, героя Второй мировой войны.
Оказалось, что 98-летний Ярослав Хунка служил в 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС, также известной как дивизия «Галичина» — добровольческом подразделении, состоящем в основном из этнических украинцев под нацистским командованием.
Энтони Рота принес извинения и подал в отставку.