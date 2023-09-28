«Война – максимально дебильный процесс»: история гражданина России в ВСУ
«Война – максимально дебильный процесс»: история гражданина России в ВСУ
Днем в мае комната в киевской квартире завалена вещами – камуфляжные штаны, зеленая флиска, штатив, обмотанный в пленку. Так Илья собирается на фронт – под Бахмут, где в тот момент шли ожесточенные бои.
У Ильи российское гражданство, но он живет в Украине больше восьми лет и уже полтора года воюет в составе вооруженных сил Украины. Впервые на войне он оказался еще в 2014, в Донбассе.
«К войне нельзя быть готовым», – рассуждает он, – «к такому готовы только истинные сумасшедшие». Би-би-си провела с Ильей несколько дней во время его коротких отпусков в Киеве и поговорила с ним об оставшихся в России друзьях, других добровольцах из России в составе ВСУ и жизни на фронте.