«Война – максимально дебильный процесс»: история гражданина России в ВСУ

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«Война – максимально дебильный процесс»: история гражданина России в ВСУ

12 минут назад

Днем в мае комната в киевской квартире завалена вещами – камуфляжные штаны, зеленая флиска, штатив, обмотанный в пленку. Так Илья собирается на фронт – под Бахмут, где в тот момент шли ожесточенные бои.

У Ильи российское гражданство, но он живет в Украине больше восьми лет и уже полтора года воюет в составе вооруженных сил Украины. Впервые на войне он оказался еще в 2014, в Донбассе.