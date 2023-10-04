Что ЦРУ знало о попытке переворота в Москве в 1993 году?

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Что ЦРУ знало о попытке переворота в Москве в 1993 году?

40 минут назад

4 октября исполняется 30 лет развязке противостояния между сторонниками и противниками первого президента России Бориса Ельцина, когда лояльные Ельцину силовики обстреляли из танков и взяли штурмом Дом Советов в Москве.