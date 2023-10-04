Что ЦРУ знало о попытке переворота в Москве в 1993 году?
Что ЦРУ знало о попытке переворота в Москве в 1993 году?
4 октября исполняется 30 лет развязке противостояния между сторонниками и противниками первого президента России Бориса Ельцина, когда лояльные Ельцину силовики обстреляли из танков и взяли штурмом Дом Советов в Москве.
Бывший заместитель начальника резидентуры ЦРУ в Москве Рольф Моват-Ларссен рассказал Би-би-си, что о попытке переворота знало ЦРУ и какие задачи оно ставило своим агентам в Москве.