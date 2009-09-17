Михаил Горбачев
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Михаил Горбачев: "Мы допустили немало просчетов"

  • 17 сентября 2009

Президент СССР Михаил Горбачев о своих ошибках, падении Берлинской стены и о том, почему не удалось сохранить Советский Союз.